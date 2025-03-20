Нью-Йорк и Лондон остаются лидерами рейтинга ведущих финцентров мира

Нью-Йорк вновь признан лидером списка крупнейших финансовых центров мира. Об этом говорится в обзоре финансовой консалтинговой компании Z/Yen Group Ltd., которая рассчитывает индикатор Global Financial Centres Index (GFCI).

Нью-Йорк занимает первую строчку в рейтинге с осени 2018 года. По сравнению с предыдущей версией рейтинга, обнародованной в сентябре прошлого года, Нью-Йорк прибавил 6 баллов и получил оценку в 769 баллов.

Занимающий вторую позицию Лондон немного сократил отставание до лидера, прибавив сразу 12 пунктов и получив оценку в 762 балла.

Пятерку лидеров замыкают Гонконг, Сингапур и Сан-Франциско.

Москва находится на 115-м месте в списке, включающем 119 городов.

Среди финансовых центров Восточной Европы и Средней Азии лидирует Астана (64-е место).