ЕЭК установила квоты на беспошлинный ввоз в ЕАЭС ряда продуктов АПК из Ирана

Коллегия ЕЭК установила на 2025 год квоты на ввоз в страны ЕАЭС некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из Ирана.

Как сообщается в решении коллегии, размещенном на сайте ЕЭК, эта продукция будет ввозиться по нулевой ставке пошлины.

Так, квота на ввоз мяса птицы установлена в 5 тыс. тонн и распределена равномерно между всеми странами (по 1 тыс. тонн). Квота на ввоз картофеля (за исключением семенного), составляет 20 тыс. тонн. На долю Армении приходится 53 тонны, Беларуси - 157 тонн, Казахстана - 1,021 тыс. тонн, Кыргызстана - 1 тонна, РФ - 18,768 тыс. тонн.

"Томатная квота" составляет 33 тыс. тонн: для Армении - 364 тонны, Беларуси - 4,729 тыс. тонн, Казахстана - 1,022 тыс. тонн, Кыргызстана - 125 тонн, РФ - 26,76 тыс. тонн. Квота на ввоз капусты в объеме 15 тыс. тонн распределена так: для Армении - 388 тонн, Беларуси - 1,445 тыс. тонн, Казахстана - 182 тонны, Кыргызстана - 26 тонн, РФ - 12,959 тыс. тонн.

Кроме того, до конца этого года Иран на беспошлинной основе может поставить в ЕАЭС 10 тыс. тонн моркови и репы (для Армении - 257 тонн, Беларуси - 64 тонны, Казахстана - 13 тонн, Кыргызстана - 1 тонну, РФ - 9,665 тыс. тонн) и 10 тыс. тонн свеклы и сельдерея (для Армении - 54 тонны, Беларуси - 1,224 тыс. тонн, Казахстана - 106 тонн, Кыргызстана - 7 тонн, РФ - 8,609 тыс. тонн).

Квота на ввоз огурцов и корнишонов определена в 43 тыс. тонн (для Армении - 1,791 тыс. тонн, Беларуси - 1,127 тыс. тонн, Казахстана - 2,404 тыс. тонн, Кыргызстана - 280 тонн, РФ - 37,398 тыс. тонн).

Квота на яблоки составляет 140 тыс. тонн (для Армении - 8 тонн, Беларуси - 20 тыс. тонн, Казахстана - 0 тонн, Кыргызстана - 2,044 тыс. тонн, РФ - 117,948 тыс. тонн).

Установлена также квота на ввоз приготовленных или консервированных томатов - 20 тыс. тонн (для Армении - 365 тонн, Беларуси - 188 тонн, Казахстана - 2,92 тыс. тонн, Кыргызстана - 108 тонн, РФ - 16,419 тыс. тонн)

Как сообщается в решении коллегии, квоты установлены в соответствии соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Ираном. Государствам-членам поручено распределить их между участниками внешнеторговой деятельности.