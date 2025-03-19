Трамп озвучил дату новой встречи с россиянами в Саудовской Аравии

Делегации США и России проведут новый раунд переговоров о прекращении огня в российско-украинской войне в Джидде (Саудовская Аравия) в воскресенье, 23 марта. Об этом в интервью телеканалу Fox News заявил спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

«У меня было две встречи с Путиным. Первый длился около 3,5 часов, а второй – около 4 часов. Оба были убедительны. В ходе второй встречи мы фактически сузили круг вопросов, с российской точки зрения. Мы сразу же начали дискуссию о том, как реально двигаться вперед к прекращению огня, что включает в себя прекращение обстрелов по энергетической инфраструктуре с обеих сторон, а второе – не наносить удары по целям в Черном море. Сейчас русские согласны с обоими этими аспектами. Очень надеюсь, что украинцы тоже на это согласятся. У нас, конечно, есть какие-то детали для обсуждения с россиянами, но диалог начнется в воскресенье в Джидде. После этого мы будем двигаться до полного прекращения огня», - сказал он.

Стив Уиткофф также добавил, что обе стороны «обсуждают вопрос о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру уже около двух лет».

По его словам, в состав американской делегации, которая полетит в Саудовскую Аравию, войдут советник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.