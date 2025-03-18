Последнее обновление: 18.03.2025 15:46

Власти Беларуси обсуждают шаги по "восстановлению доверия" с западными странами

Власти Беларуси обсуждают шаги по "восстановлению доверия" с западными странами. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Максим Рыженков по итогам состоявшейся 18 марта встречи с Лукашенко.

"<...> был обсужден ряд вопросов по реализации неких наших шагов и шагов наших партнеров по восстановлению доверия в отношениях. Это касалось в том числе и ряда западных государств", - сказал Рыженков.

При этом он не уточнил, о каких странах шла речь и какие именно вопросы обсуждались в данном контексте.



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