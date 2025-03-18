В РФ считают приоритетом привлечение в аннексированный Крым туристов из Беларуси. Об этом заявил вице-премьер правительства Республики Крым, постоянный представитель региона при президенте РФ Георгий Мурадов.

«Приоритетной считаем работу с туроператорами и туристами из Беларуси. С целью привлечения белорусских туристов в Крым с 27 по 29 марта 2025 года Министерство курортов и туризма Республики Крым примет участие с единым крымским стендом в Международной выставке-ярмарке туристских услуг «Отдых-2025″ в Минске», - сказал Мурадов, которого цитирует ТАСС.

По его словам, программой визита предусмотрены встречи с представителями туриндустрии, Федерации профсоюзов и Торгово-промышленной палаты Беларуси и другими.

Мурадов также сообщил, что по итогам 2024 года доля гостей полуострова из других стран составила порядка 1% от общего туристического потока.

"Более 87% иностранного туристского потока составляют граждане стран СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан), 4,5% - граждане Украины. Республика Крым также интересна туристу из Китайской Народной Республики и Индии", - сказал он.