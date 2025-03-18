Криптофонды зафиксировали пятую подряд неделю оттока

С 8 по 14 марта отток из криптовалютных инвестфондов составил $1,69 млрд после $876 млн в предыдущий отчетный период. Такие данные приводит CoinShares.

Негативная динамика продолжилась пятую неделю кряду. За этот период клиенты забрали из продуктов $6,44 млрд. С начала года результат остается положительным — в размере $912 млн.

В инструментах на базе первой криптовалюты отток увеличился с $756 млн до $978 млн, за последние пять недель — до $5,4 млрд.

В сегменте американских спотовых биткоин-ETF инвесторы вывели из продуктов $838,3 млн. Негативная динамика продолжилась пятую неделю подряд.

Из структур, которые позволяют открывать шорт по цифровому золоту, клиенты забрали $3,6 млн (ранее $19,8 млн).

В Ethereum-фондах темпы оттока усилились с $89,2 млн до $176 млн.

Поступления в инструменты на основе XRP замедлились с $5,6 млн до $1,8 млн

В фондах на базе Solana и Sui приток сменился оттоком в размере $2,2 млн и $0,6 млн соответственно.

Ранее CEO CryptoQuant Ки Ен Джу допустил длительную консолидацию биткоина в широком диапазоне (например, $75 000-100 000), как это наблюдалось в начале 2024 года перед возвратом котировок на растущую траекторию.

Эксперты Matrixport спрогнозировали завершение коррекции первой криптовалюты в марте-апреле. Специалисты Glassnode допустили, что фаза перераспределения актива может затянуться.

Между тем некоторые аналитики, включая экс-СЕО BitMEX Артура Хэйеса, предположили, что курс цифрового золота может рухнуть до $70 тысяч перед продолжением буллрана.