Швейцарский банк UBS вновь повысил прогноз роста цен на золото

Фьючерсы на золото могут вырасти в цене до $3,2 тыс. за унцию в IV квартале 2025 года на фоне повышенного спроса на защитные активы. Такой прогноз сделали аналитики швейцарского банка UBS.

Предыдущий прогноз предусматривал рост котировок до $3 тыс. за унцию, однако фьючерсы преодолели эту отметку на прошлой неделе.

Эскалация торговых конфликтов подчеркивает роль драгметалла в качестве актива "тихой гавани", отметили эксперты UBS под руководством Уэйна Гордона и Джованни Стауново. По их мнению, дополнительный спрос на золото подстегнут опасения рецессии в США.

"Мы по-прежнему считаем, что решение иметь в инвестиционном портфеле около 5% золота будет оптимальным с точки зрения долгосрочной диверсификации", - написали они.

Апрельские фьючерсы на золото слабо меняются в цене днем в понедельник и торгуются на уровне $3002,8 за унцию. С начала года стоимость золота выросла на 12,7%.