Аналитики спрогнозировали рост биткоина после марта

В случае сохранения двух устойчивых корреляций биткоин может перейти к восстановлению во втором квартале. Об этом пишет CNBC со ссылкой на аналитика по акциям в Wells Fargo Кристофера Харви.

Эксперт акцентировал внимание на положительной взаимосвязи котировок первой криптовалюты с ростом денежной массы (М2) и отрицательной с индексом доллара.

«Биткоин последовательно отслеживал перевернутый тренд DXY примерно с 10-недельным лагом», - отметил Харви.

По его словам, текущая просадка криптовалюты является реакцией на укрепление доллара в четвертом квартале 2024 года. Индекс DXY достиг максимума 13 января, и с тех пор американская валюта слабеет, подчеркнул эксперт.

Аналитик Compass Point Эд Энгель также обратил внимание на указанные корреляции. Глобальный агрегатор М2 вышел на пик в конце сентября. Затем ликвидность сократилась, но после достижения дна в начале года она восстановилась.

«Если биткоин сохранит свою корреляцию с M2, это будет означать дальнейшее ослабление в марте перед значительным ралли во втором квартале 2025 года», - заявил Энгель.

Менее оптимистично оценили перспективы в Wolfe Research. Специалисты компании отметили неопределенность с регулированием индустрии и макроэкономические риски вроде торговых войн.

По их оценке, движение криптовалюты выше диапазона $91 000-92 000 могло бы выступить положительным сигналом на ближайшую перспективу. Однако, скорее всего, котировки не преодолеют ключевое сопротивление на $90 000, и биткоин останется в состоянии «устойчивой слабости».

«Мы просто не наблюдаем среду, способную поддержать значимый разворот в криптовалюте», - констатировали эксперты Wolfe Research.

Между тем трейдеры опционами поставили $550 млн на дальнейшее ослабление биткоина в марте. Ряд аналитиков допускает, что цена просядет до $70 тыс. перед последующим ростом.