Последнее обновление: 17.03.2025 14:51

Трамп объявил недействительными объявленные Байденом помилования

Президент США Дональд Трамп заявил, что объявленные его предшественником Джо Байденом помилования недействительны, так как были подписаны устройством для автоматической подписи.

"Помилования, которые раздал Джо Байден, <...> объявляются недействительными, бессмысленными и более не имеющими силы, ввиду того что они были подписаны устройством для автоматической подписи. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, более того, он ничего об этом не знал!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.

"Ему не объяснили, что это за документы, он не одобрял их. Он ничего не знал о документах, а люди, которые знали, возможно, совершили преступление", - заявил Трамп.

Он пообещал провести "расследование на самом высоком уровне", чтобы выяснить все обстоятельства этого дела.

В декабре 2024 Байден помиловал 39 заключенных, осужденных за ненасильственные преступления, и смягчил наказания для еще почти 1,5 тыс. человек.

Перед уходом с поста президента он принял решение помиловать некоторых членов своей семьи.

Кроме того, он "превентивно" помиловал бывшего советника по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи, бывшего председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли и членов Палаты представителей, занимавшихся расследованием событий 6 января 2021 года.



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