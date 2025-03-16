Макрон заявил, что для размещения европейских войск в Украине не требуется согласие Москвы

Вопрос отправки европейских солдат в Украину страны ЕС будут обсуждать непосредственно с Киевом, а не с оглядкой на мнение Москвы по этому вопросу. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон журналистам в субботу.

По его словам, уже несколько стран ЕС заинтересованы в инициативе по размещению солдат в Украине, которую лоббируют Париж и Лондон. При этом он указал, что цель инициативы - не участие в боевых действиях, а обучение украинских солдат и "демонстрация долгосрочной поддержки". Он отметил, что на данный момент "самая большая европейская армия - украинская армия", и перед странами Европы не стоит цели просто увеличить ее количество, пишет газета Le Parisien.

В рамках инициативы страны ЕС могли бы отправить несколько тысяч солдат в центры сбора в Киеве, Одессе и Львове.

При этом европейские лидеры не намерены опираться на мнение Москвы по этому вопросу.

"Украина суверенна. Если она просит разместить на своей территории союзные войска, принимать это или нет - не дело России", - цитирует газета Макрона.

Макрон отметил, что прошедшие в Саудовской Аравии переговоры США и Украины, обозначившие возвращение двух стран к сотрудничеству, стали "шагом, который снял давление с Украины и переложил его на Россию".

Но реакция президента РФ на это стала показательной.

"Когда Россия говорит "если мы заключим перемирие, это станет передышкой для украинской армии", она очень ясно дает понять, что хочет вернуться", - цитирует Le Parisien Макрона.

Это подразумевает желание Владимира Путина продолжать боевые действия в Украине и "идти дальше" - предположительно, на другие страны.

Французский лидер также видит в заявлениях Кремля о непринятии любого развертывания европейских войск в Украине для обеспечения безопасности страны "явный признак экзистенциальной стратегической угрозы" ЕС со стороны России. Макрон упоминал об этом в своем обращении к нации в начале марта.

"Мир больше не может быть гарантирован на нашем собственном континенте. <...> Россия уже превратила украинский конфликт в глобальный", - сказал он тогда.

Беседа французского лидера со СМИ прошла перед онлайн-конференцией лидеров стран ЕС и представителей НАТО, которую организовал премьер-министр Великобритании Кир Стармер. В ходе нее британский премьер также отметил, что Путин проигнорировал предложение США о прекращении огня, которое передал ему спецпосланник Трампа Стив Уиткофф. По словам Стармера, Путин "играет в игры" с прекращением огня, но "не настроен на мир".