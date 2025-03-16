Япония планирует развернуть новые ракеты большой дальности для защиты от Китая

Правительство Японии изучает возможность размещения на самом южном и третьем по величине острове Кюсю противокорабельных ракет с дальностью до 1000 километров, способных поражать цели вблизи Северной Кореи и в прибрежных районах Китая. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источники в правительстве страны.

Усилить защиту своих территорий японские власти подталкивает нестабильная обстановка в регионе, связанная с ростом агрессивной военной активности Северной Кореи и Китая. В частности, усиливающееся давление Пекина на Тайвань, вблизи которого расположена цепь японских островов Нансэй южной островной префектуры Окинава.

Развертывание новых ракетных комплексов может начаться уже через год, в марте 2026 года, но в настоящее время японские военные занимаются подбором и оценкой возможных мест дислокации таких подразделений.

Ранее оборонное ведомство планировало разместить ракеты в гарнизонах ракетных полков Сухопутных сил самообороны в городе Юфу префектуры Оита и в городе Кумамото одноименной префектуры.

Размещение ракет в префектуре Окинава, ближайшей к материковому Китаю, не рассматривается из-за высоких рисков роста напряженности между Токио и Пекином в случае размещения ракетных комплексов большой дальности слишком близко к территории КНР.

Ракеты, которые будут развернуты, являются модернизированной версией японской управляемой ракеты класса «земля-корабль» GSDF Type-12 с увеличенной дальностью до 1000 километров. Их развертывание на Кюсю позволит достичь целей вблизи Северной Кореи и прибрежных районов Китая.

В то же время японское правительство продолжает программу модернизации противокорабельных ракет Type 12 с целью получения к 2026 году ракетного комплекса, способного наносить удары на дальности до 1500 км.

Министр иностранных дел Китая Ван И ранее заявил, что независимость Тайваня является вопиющим вызовом авторитету ООН и послевоенному международному порядку, поэтому Китай любой ценой «воссоединит» остров с материком.