Эстония наложила ограничения на россиян, с которых ЕС снял санкции под давлением Венгрии

Эстония ввела национальные санкции против четырех граждан России, которых исключили из санкционного списка ЕС по настоянию Венгрии. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна.

По его словам, на фоне обсуждений в Евросоюзе продолжения санкций эстонское правительство "в качестве превентивной меры" ввело собственные санкции против всех лиц, которые были в списке.

"Я решил ввести национальные санкции против Кантора, Дегтярева и Исмаиловой в ответ на их исключение из санкционного списка ЕС", – объявил глава МИД Эстонии.

Напомним, речь идет о сестре российского олигарха Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой, бизнесмене Вячеславе Моше Канторе, а также министре спорта РФ Михаиле Дегтяреве.

Их исключение из санкционного списка ЕС стало требованием Венгрии для того, чтобы продлить действие всего списка, который насчитывает около 2400 человек, причастных к нарушению территориальной целостности Украины.

Как сообщалось, послы ЕС в пятницу согласовали продление ряда санкций ЕС против России после того, как удалось достичь договоренности с Венгрией, которая намеревалась заблокировать решение.

Непродление санкций могло бы фактически разморозить до 30% от всего объема замороженных активов РФ. По оценкам, речь могла идти о примерно €60 млрд размороженных средств или несколько больше.