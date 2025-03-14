Последнее обновление: 14.03.2025 15:42

Лукашенко рассказал про упущенный момент ввода единой валюты Беларуси и РФ

Введение единой валюты Беларуси и России сейчас не нужно, этот момент уже упущен. Об этом заявил президент Лукашенко, выступая сегодня впервые в Совете Федерации.

"Помните все кричали: "Давай единую валюту"? Я сказал Владимиру Владимировичу (Путину - прим.): "Давай поручим специалистам национальных банков, пусть они сядут и внесут нам предложение". Через несколько месяцев предложение - ни в коем случае. И первыми об этом сказали в Центральном банке России", - заявил Лукашенко.

По его словам, момент, когда это можно было сделать, упущен.



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