Последнее обновление: 14.03.2025 15:42

Армения предложила расформировать Минскую группу ОБСЕ после подписания мира с Азербайджаном

Необходимости в деятельности Минской группы ОБСЕ по Карабаху не будет после подписания соглашения о мире между Ереваном и Баку. Об этом заявил в парламенте Армении глава армянского МИД Арарат Мирзоян.

"После урегулирования отношений с Азербайджаном можем считать, что в институциональном плане конфликт достиг завершения. Тогда можем сказать, что в деятельности Минской группы ОБСЕ нет необходимости", - сказал он.

Он отметил, что Армения "видит с азербайджанской стороны определенную риторику, деструктивные элементы".

Мирзоян заявил, что сейчас, когда Ереван и Баку завершили переговоры по согласованию текста соглашения о мире, Армения предлагает Азербайджану по возможности быстро начать консультации по определению сроков и места подписания документа.



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