Доля Беларуси в поставках в Россию молока в 2024 году превысила 93%, достигнув объем ввоза 953 тысячи тонн. Об этом сообщает Россельхознадзор.

По итогам 2024 года на Беларусь пришлась половина ввоза всей мясопродукции - 354 тысячи тонн и 17% - рыбы и морепродуктов (108 тысяч тонн). Из мясной продукции Беларусь экспортирует в Россию говядину, мясо птицы, готовые мясные изделия.

Россия, в свою очередь, тоже поставляет в Беларусь рыбную и мясную продукцию. В 2024 году на белорусский рынок было отгружено более 138 тысяч тонн мясопродуктов, что на 18% больше, чем в 2023 году и свыше 85 тысяч тонн рыбопродуктов (на 22% больше).

Кроме того, в прошлом году в Беларусь из России отправлено 603,2 тысячи тонн рапса, 318,9 тысячи тонн жмыхов, 230,3 тысячи тонн пшеницы, 76,7 тысячи тонн арбузов, 31,8 тысячи тонн репчатого лука и 18,6 тысячи тонн огурцов.