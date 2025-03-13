Аналитики допустили истощение рынка криптовалют

Объем торгов криптовалютами падает с пика 27 января, а поведение трейдеров на фоне продолжающегося снижения капитализации указывает на смесь «истощения, безнадежности и капитуляции». На это указали в Santiment.

Устойчивое сокращение объемов торгов, даже во время периодов восстановления цен, обычно указывает на снижение энтузиазма участников рынка. В этом сценарии трейдеры становятся осторожными и не верят, что восходящие движения получат продолжение, а покупки на текущих уровнях принесут прибыль, отметили эксперты.

«Более того, ослабление объема торгов на фоне умеренных скачков цен может послужить ранним предупреждающим признаком ослабления импульса рынка», - предупредили они.

Без надлежащего участия покупателей рост цен быстро «теряет обороты» в отсутствие базовой поддержки восходящей тенденции. В результате, любое восстановление может стать временным, не исключая очередного спада, пояснили специалисты Santiment.

«Сокращение объема во время незначительных отскоков не обязательно является прямым медвежьим сигналом», - подчеркнули аналитики.

Показатель измеряет участие как розничных, так и институциональных трейдеров. И если обе группы ждут, что прежде другая активизируется на рынке, это может привести к стагнации цен с небольшой тенденцией к снижению, заявили в Santiment.

«Чтобы сигнализировать о более здоровом и устойчивом восстановлении, быки, как правило, хотят видеть как рост цен, так и увеличение объемов одновременно. До тех пор, пока торговая активность не возрастет значимо, осторожные настроения рынка, вероятно, будут доминировать», - полагают эксперты.

В то же время они обратили внимание на быстрый рост числа транзакций в стейблкоине от Tether. 11 марта переводы в монете совершили свыше 143 тыс. кошельков — максимум за шесть месяцев.

«Когда во время падения цен активность USDT и других стейблкоинов резко возрастает, это означает, что трейдеры готовятся покупать», - объяснили специалисты Santiment.

Между тем ряд аналитиков допускает снижение биткоина до $70 тыс. перед последующим восстановлением. Дополнительное давление на цену может оказать расширение торговых войн администрацией президента США.