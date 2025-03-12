Последнее обновление: 12.03.2025 18:00

В Китае пройдут переговоры по иранской ядерной программе с участием РФ

В Пекине 14 марта состоится встреча представителей МИД Китая, России и Ирана по иранской ядерной программе.

Как сообщает внешнеполитическое ведомство КНР, Москву будет представлять Сергей Рябков, Китай - Ма Чжаосюй, Тегеран - Казем Гарибабади.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил аятолле Али Хаменеи возобновить переговоры о сокращении иранской ядерной программы. Верховный лидер Ирана в ответ заявил, что отказывается вести переговоры "с агрессивными правительствами" и что вопрос ядерной программы, вероятно, будет обсужден "где-нибудь".



<Февраль 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272812
3456789
Март 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
242526272812
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование