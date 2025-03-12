США возобновили военную помощь Литве после инспекции

Госдепартамент США после инспекции возобновил программы военной помощи Литве. Об этом сообщила посол Литвы в США Одра Плепите.

«Государственный департамент США возобновил программу Военного фонда, в рамках которой Литва закупает военную технику и оборудование, а также программу для иностранных студентов, в рамках которой ежегодно в Соединенных Штатах обучаются около 10 литовских офицеров», – сказала Плепите, которую цитируют литовские медиа.

Программы обходятся в несколько десятков миллионов евро в год, и они не связаны напрямую с поддержкой, оказываемой Пентагоном, или размещением американских войск.

В настоящее время в Литве проходят ротацию около тысячи американских военнослужащих.

Ранее новая администрация США заморозила всю иностранную помощь на время оценки.