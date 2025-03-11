В аэропорту Манилы по ордеру МУС арестован экс-президент Филиппин, сообщает Bloomberg.

«Бывший президент Филиппин Родриго Дутерте находится под стражей по ордеру Международного уголовного суда за преступления против человечности», - подтвердили в правительстве страны.

Причиной задержания стала жестокая операция бывшего главы государства по борьбе с наркотиками, во время которой было казнено более 6 тысяч человек.

«Вернувшегося из Гонконга экс-президента Филиппин Родриго Дутерте арестовали в аэропорту Манилы после того, как правительство уведомило о получении ордера Международного уголовного суда на его арест за предполагаемые преступления против человечности. За время своего пребывания у власти Дутерте возглавил широкомасштабную и жестокую операцию по борьбе с наркотиками, в результате которой, по данным полиции, погибло более 6 тысяч человек. При этом независимые наблюдатели утверждают, что число состоявшихся без суда казней может быть гораздо выше», - говорится в сообщении.