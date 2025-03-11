Немецкие "Зеленые" выдвинули свой план обеспечения масштабного финансирования обороны

Немецкие "Зеленые" выдвинули встречное предложение будущей коалиции по высвобождению сотен миллиардов евро для финансирования обороны Германии. Об этом сообщает Bloomberg.

"Зеленые" представили план, который предусматривает ужесточение ограничений еще до того, как будут применены долговые лимиты. Партия отвергла предложение консерваторов и социал-демократов как способ финансирования "предвыборных подарков".

План намекает на возможность договоренности с будущей коалицией и поддержки политики будущего канцлера Фридриха Мерца.

Поддержка Зеленых "необходима" для принятия пакета финансирования, который требует внесения изменений в конституцию Германии.

Ранее в понедельник партия отвергла планы Мерца по увеличению расходов на оборону и инфраструктуру в их нынешнем виде.

Вместо этого "Зеленые" предложили повысить порог для освобождения оборонных расходов от долговых правил до 1,5% валового внутреннего продукта по сравнению с 1% в плане Мерца.

Это означает, что больше расходов на оборону будет частью регулярного бюджета, и в нем останется меньше места для других проектов.

План является частью переговоров на высоком уровне, которые проложат путь к новому правительству.

Мерц, который стремится стать преемником канцлера Олафа Шольца, находится под сильным давлением времени, поскольку он пытается протолкнуть законодательство до конца следующей недели при нынешнем составе парламента.

ХДС/ХСС и СДПГ 4 марта договорились о многомиллиардном пакете финансирования обороны и инфраструктуры. Они согласились добиваться ослабления долгового тормоза Германии, чтобы облегчить финансирование оборонного сектора.