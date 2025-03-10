Белавиа и Nordwind подписали код-шеринговое соглашение

Авиакомпании «Белавиа» и Nordwind (РФ) подписали код-шеринговое соглашение, которое разрешает оформление единого билета на ряд направлений.

Как сообщает пресс-служба Белавиа, в рамках договоренностей пассажиры двух авиакомпаний могут выполнять полеты со стыковкой в Казани и Санкт-Петербурге. При этом одну часть маршрута выполнит Белавиа, другую — Nordwind. Код-шер распространяется на рейсы, вылетающие с 11 марта.

В целом соглашение охватывает 10 городов России, а также столицу Кыргызстан. Из Минска через Казань можно вылететь в Новокузнецк и Бишкек и обратно, через Санкт-Петербург — в Казань, Омск, Уфу, Кемерово, Махачкалу, Сочи, Томск, Барнаул, Тюмень и обратно.

Бронирование билетов доступно на официальных сайтах авиакомпаний и у агентов.

«Очевидно, что новое соглашение дает нашим пассажирам больше возможностей для путешествий и удобство как при покупке билета, так и в полете, – отметил гендиректор ОАО «Авиакомпания «Белавиа» Игорь Чергинец. – Людям не придется изучать расписание авиакомпаний в поиске подходящих стыковок, переживать за сроки регистрации во время пересадки, так как единый билет подразумевает «сквозной формат»… Мы видим, что спрос на полеты из Беларуси в города, охваченные соглашением, немалый, и благодаря сотрудничеству авиакомпаний он будет удовлетворен».

Авиакомпания «Белавиа» - крупнейший авиаперевозчик Республики Беларусь. Создана 5 марта 1996 года. С 1997 года является действительным членом Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Nordwind Airlines входит в число крупнейших авиакомпаний России по пассажирообороту и имеет расширенную маршрутную сеть регулярных полетов по стране. Базовыми аэропортами являются Шереметьево, Пулково, Сочи, Казань и Махачкала.