Россия не планирует встречаться с делегацией США на этой неделе

В Министерстве иностранных дел России опровергли информацию, которая появилась в СМИ, о планах провести встречу с делегацией США в Саудовской Аравии на этой неделе. Об этом заявила пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, новый раунд переговоров РФ и США в Саудовской Аравии на этой неделе не планируется.
"Не планируется. Мало того, никакой информации от американской стороны не поступало", – сказала Захарова.
Ранее телеканал CNN сообщил, что США на этой неделе встретятся в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с российскими.
Американско-украинские переговоры в Саудовской Аравии состоятся в Джидде. Они пройдут в то время, когда обе страны работают над укреплением своих отношений после ссоры в Овальном кабинете 28 февраля.
По данным издания Times, Британия консультирует Украину перед переговорами с США, чтобы избежать новой катастрофической ссоры.
Агентство Reuters сообщало, что американские чиновники планируют использовать встречу в Саудовской Аравии частично для того, чтобы выяснить, готова ли Украина пойти на ощутимые уступки России ради прекращения войны.