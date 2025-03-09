Премьер Австралии не исключил отправки миротворческой миссии на Украину

Австралия изучит возможность принять участие в планируемой миротворческой миссии в Украине. Об этом заявил премьер Австралии Энтони Албаниз.

Западные СМИ отмечают, что таким заявлениям предшествовал его телефонный разговор накануне с премьером Британии Киром Стармером.

"Конечно, я говорил очень ясно, публично, неоднократно, что мы подумаем над участием в какой-либо миротворческой миссии на Украине", - сказал Энтони Албаниз.

"Естественно, очень рано говорить о таком: нельзя развернуть миротворческие силы там, где нет еще мира", - уточнил премьер.

Он отметил, что Канберра направит высокопоставленного представителя на встречу командующих вооруженными силами ряда стран, которая будет посвящена поддержке Украины и которая должна пройти во вторник в Париже.

Ранее газета The Wall Street Journal информировала со ссылкой на источники, что Великобритания и Франция разрабатывают планы разместить 30 тыс. военных на Украине после достижения мирного соглашения, однако реализация этой инициативы будет сильно затруднена без возможной поддержки США.