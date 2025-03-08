Франция и Германия спорят из-за планов по перевооружению ЕС на €150 млрд

Предложенное вливание €150 млрд в оборонную промышленность ЕС стало новым камнем преткновения в давнем споре между Францией и Германией относительно программы перевооружения континента и того, должна ли она включать страны за пределами ЕС. Об этом пишет Financial Times.

На прошлой неделе Европейская комиссия предложила новый инструмент для кредитования государств-членов при посредничестве бюджета ЕС для закупки оружия, размер программы – до €150 млрд.

Хотя эта идея получила единодушную политическую поддержку, ее детали все еще уточняются. Также активно обсуждается вопрос о том, можно ли потратить эти деньги на оружие, произведенное за пределами ЕС.

На саммите ЕС в четверг несколько лидеров, включая канцлера Германии Олафа Шольца, заявили, что инициатива должна быть открыта для партнеров-единомышленников, которые не входят в ЕС.

"Для нас очень важно, чтобы проекты, которые могут быть поддержаны, были открыты для... стран, которые не входят в Европейский Союз, но тесно сотрудничают друг с другом, таких как Великобритания, Норвегия, Швейцария или Турция", – сказал Шольц.

Однако президент Франции Эмманюэль Макрон, который давно выступает за увеличение европейской автономии и стимулирование внутреннего промышленного производства, заявил, что "расходы не должны быть направлены на новый готовый комплект, который снова будет из-за пределов ЕС".

Для устранения пробелов в критически важных для Европы возможностях – включая противовоздушную оборону, дальние удары, разведку и целеуказание – "метод заключается в выявлении лучших бизнесменов и предприятий, которые у нас есть", добавил Макрон.

Он также сказал, что каждой стране-члену ЕС будет предложено "пересмотреть заказы, чтобы понять, могут ли европейские заказы быть приоритетными".

Брюссельские дипломаты опасаются, что инициатива в €150 млрд будет сорвана из-за тех же аргументов, которые более года откладывали согласование европейской программы оборонной промышленности – фонда в €1,5 млрд, выделяющего гранты на оборону.

Усилия по ее реализации застопорились этой зимой после того, как Париж потребовал ограничить долю, которая может быть потрачена на компоненты из-за пределов ЕС, и запретить продукты с защитой интеллектуальной собственности из третьих стран.

Старшим должностным лицам Еврокомиссии, которым поручено подготовить детальное предложение в ближайшие 10 дней, было предложено тесно взаимодействовать с Парижем, Берлином и другими столицами, чтобы убедиться, что инициатива не будет заблокирована при вынесении на утверждение стран-членов.

Председатель комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что кредиты, которые будут направлены на семь ключевых целей, включая противовоздушную и противоракетную оборону, артиллерию и беспилотники, "помогут государствам-членам объединить спрос и покупать вместе", а также обеспечить "немедленное военное оборудование для Украины".