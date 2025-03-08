США намерены отказаться от участия в планировании новых учений НАТО в Европе

США уведомили своих союзников по НАТО о намерении прекратить участие в планировании будущих военных учений в Европе. Об этом сообщило шведское издание Expressen со ссылкой на источники.

Уже запланированные на 2025 год натовские учения, в которых Соединенные Штаты должны будут играть ключевую роль, это пока не касается.

По словам одного из источников Expressen, речь идет о натовских учениях, которые в настоящее время находятся на "чертежной доске", то есть на более поздней стадии реализации.

Американская сторона хочет сократить военные расходы в Европе и сделать приоритетным Индо-Тихоокеанский регион, отмечает издание.