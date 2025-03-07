Экономика еврозоны в IV квартале выросла на 0,2%, ЕС - на 0,4%

Экономика еврозоны в IV квартале 2024 года выросла на 0,2% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Об этом свидетельствуют окончательные данные Eurostat.

Ранее сообщалось о росте ВВП на 0,1.

В годовом выражении объем ВВП еврозоны в октябре-декабре вырос на 1,2% - максимальными темпами с начала 2023 года.

В третьем квартале экономика еврозоны увеличилась на 0,4% в поквартальном и на 1% в годовом выражении.

В целом за 2024 год экономика еврозоны выросла на 0,9%.

Потребительские расходы в еврозоне в четвертом квартале выросли на 0,4% по сравнению с предыдущими тремя месяцами, государственные расходы - на 0,4%, валовые вложения в основной капитал - на 0,6%. Объем экспорта снизился на 0,1%, импорта - также на 0,1%.

Экономика Евросоюза в октябре-декабре выросла на 0,4% относительно третьего квартала и на 1,% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Наибольший рост ВВП по сравнению с предыдущим кварталом зафиксирован Ирландии (3,6%), Дании (1,6%) и Португалии (1,5%). Наибольшее снижение наблюдалось на Мальте (-0,7%), в Австрии (-0,4%), Германии и Финляндии (-0,2%).

ВВП Германии в четвертом квартале снизился на 0,2% относительно предыдущего квартала и в годовом выражении, Франции - снизился на 0,1% в поквартальном сравнении и вырос на 0,6% в годовом, Италии - вырос на 0,1% и на 0,6%, соответственно. ВВП Испании вырос на 0,8% к предыдущем кварталу и на 3,5% в годовом выражении.