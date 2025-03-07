Новые власти Сирии начали операцию против сторонников Асада

Новые власти Сирии начали масштабную операцию против сторонников свергнутого президента Башара Асада после столкновений, в результате которого погибли десятки человек.

Операция "по восстановлению безопасности" в городах, селениях и горах прибрежных сирийских провинций Латакия и Тартус "направлена против остатков ополченцев Асада и тех, кто их поддерживает", заявил государственному агентству SANA чиновник в сфере безопасности.

Он призвал местных жителей "оставаться в своих домах".

В провинции Латакия, считающейся оплотом клана Асадов и месте проживания значительной части общины алавитов, а также в Тартусе и Хомсе объявлен комендантский час.

В Латакию и Тартус отправлены дополнительные силы из Дамаска и других провинций, сообщило Министерство обороны.