Coinbase вернулась к идее запуска торгов токенизированными ценными бумагами

Биржа Coinbase запустит в США торговлю security-токенами и предложит другие криптопродукты в случае одобрения SEC. Об этом заявила CFO платформы Алесия Хаас.

Планы возникли после обсуждения инициатив с целевой группой агентства по цифровым активам под руководством Хестер Пирс.

Структура заняла более дружественную к индустрии позицию касательно крипто-ETF и надзора, пишет The Block.

В момент выхода Coinbase на IPO в первоначальной заявке S1 компания упомянула возможность выпуска токенизированных акций. Впоследствии она отказалась от подобных планов из-за давления регулятора.

Хаас выразила оптимизм относительно того, что платформа сможет «возобновить подобные разговоры».

«Я рада видеть инновации в США и выводить больше активов на блокчейне для более эффективной торговли», - пояснила она.

В беседе с The Block представитель биржи отметил, что руководство рассматривает ряд вариантов для внедрения токенизации в TradFi, чтобы «повысить их эффективность и доступность».

Coinbase разработала «Основы законодательства для security-токенов» и внедрила программу мониторинга цифровых активов.

CEO Coinbase Брайан Армстронг отметил, что токенизированные ценные бумаги позволят торговать 24 часа в сутки семь дней в неделю.

Топ-менеджер примет участие в предстоящем криптосаммите с участием представителей индустрии и регуляторов США.