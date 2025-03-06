Союзники могут сократить обмен разведданными с США из-за подхода Трампа к РФ

Некоторые союзники США рассматривают возможность сокращения объема разведданных, которыми они делятся с Вашингтоном, в ответ на примирительный подход администрации Дональда Трампа к России. Об этом сообщили NBC News четыре источника, непосредственно знакомые с ходом обсуждений.

По словам источников, среди которых есть и иностранные чиновники, союзники рассматривают этот шаг из-за опасений по защите иностранных активов, которые могут быть случайно раскрыты.

Союзники США, в том числе Израиль, Саудовская Аравия и члены альянса "Пять глаз" (куда кроме США входят Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания) изучают возможность пересмотра нынешних протоколов обмена разведывательной информацией с учетом потепления отношений администрации Трампа с Россией, рассказали источники.

"Эти дискуссии уже происходят", – отметил один из собеседников телеканала.

Однако никаких решений или действий не было принято.

По информации источников, этот обзор является частью более широкого изучения спектра отношений с Вашингтоном среди многих союзников США, включая дипломатию, торговлю и военное сотрудничество, а также вопросы разведки.

Хотя степень изменения политики США в отношении России остается неясной, союзники взвешивают возможные последствия того, что может стать историческим сдвигом, сказал западный чиновник.

В то же время некоторые официальные лица из стран-союзниц, которые говорили на условиях анонимности, преуменьшили возможность того, что политика Трампа в отношении России нарушит обмен информацией, который длился десятилетиями.

Они отметили, что обмен разведданными может осуществляться таким образом, чтобы защитить источники и методы.

Между тем несколько бывших сотрудников американской разведки заявили, что они и их коллеги, которые все еще работают в правительстве, глубоко обеспокоены возможными последствиями изменения отношения администрации к России, при котором Москву могут перестать рассматривать как противника.

Перед тем СМИ сообщили, что возвращение Трампа в Белый дом поставило под угрозу обмен разведданными между странами НАТО, поскольку члены Альянса становятся все более настороженными друг к другу.

Соединенные Штаты теперь полностью прекратили обмен разведданными с Украиной, что касается в том числе информации о пусках российских ракет и данных, необходимых для наведения HIMARS.

На этом фоне Франция заверила, что продолжает делиться разведывательной информацией с Украиной.