Двух российских дипломатов объявили персонами нон грата и выслали из Румынии

Власти Румынии объявили военного атташе России в Бухаресте и его заместителя персонами нон грата. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Румынии.

Власти Румынии решили объявить персонами нон грата на территории страны военного, воздушного и военно-морского атташе РФ в Бухаресте, а также его заместителя за осуществление деятельности, что противоречит положениям Венской конвенции о дипломатических отношениях 1961 года.

Российской стороне об этом объявили 5 марта во время вызова временной поверенной в делах России в Бухаресте Елены Копниной в румынский МИД.

"Российская сторона считает этот шаг необоснованным и недружественным и оставляет за собой право на ответные меры", - сказала Копнина.

МИД Румынии не назвал имен дипломатов, но медиа Romania Journal пишет, что речь идет о Викторе Маковском и его заместителе Евгении Игнатьеве.