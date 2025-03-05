Директор ЦРУ подтвердил остановку обмена разведданными с Украиной

США приостановили как поставки оружия, так и обмен разведывательными данными с Украиной. Об этом написал в соцсети X (ранее Twitter) корреспондент Fox News в Белом доме Эдвард Лоуренс со ссылкой на заявление директора Центрального разведывательного управления Джона Рэтклиффа.

В беседе с журналистом телеканала Рэтклифф назвал эту ситуацию "паузой в том, что касается военных вопросов и разведки".

По его словам, США предприняли эти шаги, чтобы "привлечь всех к продвижению мира во всем мире".

Ранее британский таблоид Daily Mail сообщил, что Соединенные Штаты запретили Великобритании делиться с Украиной разведывательными данными, полученными из Вашингтона.

Позже в среду об этом написало и издание Financial Times.

В свою очередь The Wall Street Journal сообщило, что приостановление военной помощи США для Украины может продолжаться до тех пор, пока Дональд Трамп не решит, что Владимир Зеленский поддерживает мирные переговоры с Россией.