Последнее обновление: 05.03.2025 13:50

Макрон готовит обращение к нации с учетом "серьезных вызовов" в мире

Президент Франции Эмманюэль Макрон выступит с публичным обращением в среду в 20:00 по местному времени. Об этом он написал в соцсети X (ранее Twitter).

Обращение прозвучит перед саммитом ЕС, на котором речь пойдет как о поддержке Украины, так и наращивании обороноспособности Евросоюза.

"Дорогие мои соотечественники. В это время большой неуверенности, когда мир сталкивается с серьезными вызовами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00", – написал Макрон.

Как сообщалось, в среду премьер-министр Виктор Орбан проведет переговоры с президентом Франции в Париже по приглашению Эмманюэля Макрона.

В то же время в ЕС готовятся к тому, что пророссийская группа лидеров Евросоюза может сорвать ключевые решения саммита.

Накануне президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила программу ReArm Europe, которая может мобилизовать до € 800 млрд на оборону.



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