Вторичное жилье в России начало дорожать

В феврале 2025 года на рынках крупнейших городов России вторичная недвижимость незначительно, но дорожала. Об этом пишут аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость».

Квадратный метр готового жилья вырос в цене в среднем на 0,7% до 139 тысяч рублей.

Лидером по росту стоимости квадратного метра вторичной недвижимости за месяц среди миллионников стала Казань (+1,9% до 184 тысяч рублей), на втором месте — Воронеж (+1,5% до 105 тысяч рублей), на третьем — Челябинск (+1,3% до 98 тысяч рублей).

Почти в половине крупнейших городов рост цен составил от 0,1% до 0,4%, что может считаться стагнацией. При этом снижение цен на вторичном рынке не зафиксировано ни в одном из российских мегаполисов, отметили аналитики.

Стоимость вторичного жилья демонстрирует небольшой рост в условиях сохранения ключевой ставки, считает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По его мнению, повышение ставки могло бы способствовать снижению средних цен на вторичном рынке, так как дорожающие кредиты обычно вынуждают собственников охотнее торговаться с покупателями с наличными.

«Сейчас рынок находится в ожидании дальнейших решений регулятора. Однако с начала 2025 года наблюдается тенденция к снижению средних ставок по вкладам в крупнейших банках. Вполне возможно, что в связи с этим некоторые вкладчики задумаются о вложении своих средств в недвижимость. Можно предположить, что это повысит интерес к покупке жилья на вторичном рынке в среднесрочной перспективе. Но сегодня мы не видим факторов, которые бы указывали на скорое изменение ситуации на рынке готового жилья», - добавил Белокуров.

Лидерами по стоимости жилья на вторичном рынке остаются Москва (+0,4% за месяц до 353 тысяч рублей за квадратный метр), Санкт-Петербург (+1,2% до 212 тысяч рублей), Казань (+1,9% до 183 тысяч рублей).