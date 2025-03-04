Трамп пригрозил студентам арестами и депортациями за протесты

Президент США Дональд Трамп объявил в собственной соцсети Truth Social, что прекратит федеральное финансирование для учебных заведений, где проходят "незаконные" протесты.

Кроме того, он предупредил, что организаторы подобных акций будут подвергнуты депортации или аресту, пишет The Cradle.

Трамп заявил, что любое федеральное финансирование будет немедленно остановлено для колледжей, школ и университетов, где не будут приняты необходимые меры для предотвращения "насильственных или незаконных протестов".

"Агитаторы будут заключены или навсегда отправлены обратно в страну, из которой они прибыли. Американских студентов навсегда исключат или в зависимости от преступления арестуют", – говорится в сообщении.

В штате Вермонт 1 марта прошла акция протеста против вице-президента США Джей Ди Вэнса и в поддержку Украины. Протестующие выражали свое возмущение политикой Вэнса, который в это время приехал на лыжный курорт, чтобы отдохнуть.

Кроме того, движение Tesla Takedown провело несколько протестов в разных городах США против миллиардера Илона Маска, пытаясь нанести ему финансовые потери.