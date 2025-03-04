Украина готова к сделке с США по минералам, но не пойдет на территориальные уступки

Премьер-министр Украины заявил о готовности подписать соглашение с США о создании инвестиционного фонда для экономического сотрудничества, но подчеркнул, что территориальные уступки не обсуждаются.

"Мы благодарны американской нации. Готовы работать с США на прагматичной и экономической основе", - заявил Шмыгаль на пресс-конференции.

Он подчеркнул: "Украина - суверенная, независимая страна, границы которой признаны международным сообществом. Мы не обсуждаем и не можем обсуждать территориальные потери".

По его словам, конкретных переговоров о передаче территорий не велось, но в публичном пространстве появляются такие заявления. Премьер отметил, что подобные решения может принимать только народ Украины и его мнение однозначно.

В то же время, по его словам, Киев готов обсуждать пошаговый мирный план при наличии надежных гарантий безопасности и членства в ЕС и НАТО.