Дональда Трампа обвинили в «крупнейшем» криптообмане

Президент Euro Pacific Capital и критик биткоина Питер Шифф призвал Конгресс начать расследование действий президента США Дональда Трампа в сфере криптовалют.

Заявление эксперта прозвучало вслед за сообщениями о возможном включении SOL, XRP и ADA в крипторезерв США наряду с биткоином и Ethereum.

По словам Шиффа, посты политика на платформе Truth Social могли быть частью схемы Pump & Dump. Он назвал это «крупнейшим криптообманом в истории» и добавил, что авторство публикаций требуют проверки.

Эксперт требует выяснить, сколько денег было вложено заранее осведомленными лицами в криптовалюты XRP, ADA, SOL, BTC и ETH и какие прибыли они получили от последующей продажи.

Шифф также предложил изучить переписки сотрудников команды Трампа и тех, кто мог участвовать в подготовке публикаций. По его мнению, доступ к инсайдерской информации мог использоваться для незаконного получения прибыли.

К обсуждению подключились другие представители отрасли. Глава SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи поддержал Шиффа, отметив, что подобные действия наносят ущерб индустрии.

Политик Аарон Дэй предложил изучить финансовую активность «криптоцаря» Дэвида Сакса и его семьи.

«Это попахивает кумовством, а то и откровенным мошенничеством. Воровство налогоплательщиков не должно использоваться для покупки любых цифровых активов», - заявил он.

Сакс 3 марта подтвердил, что продал все свои криптовалюты перед началом работы новой администрации США.

Напомним, в январе этичностью криптовалютных инициатив Трампа заинтересовались в Конгрессе, а в феврале Public Citizen призвала Минюст и Офис правительственной этики США начать расследование в TRUMP из-за возможного нарушения федеральных законов о коррупции.