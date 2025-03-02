Россия и Китай стремятся завербовать уволенных администрацией Трампа служащих

Россия, Китай и другие иностранные противники США недавно поручили своим разведывательным службам усилить вербовку американских служащих, которых недавно уволили или которые могут быть уволены. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на четыре источника и соответствующий документ, касающийся этого вопроса.

Разведданные указывают на то, что иностранные противники США стремятся воспользоваться намерениями администрации Трампа осуществить массовые увольнения из федеральной службы, говорится в материале.

Среди прочего, Россия и Китай сосредотачивают свои усилия на недавно уволенных сотрудниках с допуском к государственной тайне и работниках на испытательном сроке, которые могут обладать ценной информацией о критически важной инфраструктуре США, сказали CNN два источника.

Документ Службы уголовных расследований Военно-морских США, с которым ознакомился телеканал, свидетельствует, что разведка с "высокой уверенностью" считает вероятными намерение вербовать федеральных служащих.

Сотрудникам внешней разведки иностранных противников США приказали искать потенциальные источники в LinkedIn, TikTok, RedNote и Reddit, говорится в документе.

Действующие сотрудники Центрального разведывательного управления в последние недели негласно обсуждали этот риск и то, как его уменьшить, рассказали CNN нынешние и бывшие сотрудники разведки.

По данным СМИ, сенаторы-республиканцы в недавнем разговоре с руководителем аппарата Белого дома заявили об обеспокоенности агрессивным подходом к заморозке финансирования и увольнению госслужащих.

Пять бывших министров обороны США публично осудили "безрассудное" увольнение Трампом председателя Объединенного комитета начальников штабов и других высших офицеров и призвали Конгресс остановить любое утверждение их преемников.