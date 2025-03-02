Макрон работает над восстановлением диалога между Украиной и США

Президент Франции Эммануэль Макрон намерен убедить США в необходимости продолжения финансовой и военной помощи Киеву, так как это их стратегический интерес. Об этом Макрон сказал в интервью La Tribune Dimanche.

«Я думаю, что после раздражения всем нужно вернуться к спокойствию, уважению и признанию, чтобы мы могли добиться конкретного прогресса, потому что то, что поставлено на карту, слишком важно», - считает глава Франции, которого цитирует Укринформ.

По его словам, он поставил перед собой задачу «умиротворения отношений», которую начал выполнять, позвонив как своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, так и президенту США Дональду Трампу.

«По этим темам желательно провести дискуссию, которая носит стратегический и конфиденциальный характер, чтобы двигаться вперед и устранить недопонимание между людьми, но не при свидетелях», — сказал он.

Макрон считает, что у США также нет другого выбора, кроме как присоединиться к этому диалогу.

«Очевидная судьба американцев – быть на стороне украинцев, я в этом не сомневаюсь. То, что Соединенные Штаты сделали за последние три года, полностью соответствует их дипломатическим и военным традициям. Я хочу дать понять американцам, что вывоз из Украины не в их интересах», - пояснил президент Франции.

Он напомнил, что с оставлением Украины не может быть справедливого и прочного мира. Поэтому, по мнению Макрона, если Вашингтон согласится «подписать перемирие без каких-либо гарантий безопасности для Украины, то его геостратегическое сдерживание России, Китая и других исчезнет в тот же день».