Украина предлагает Франции производить и закупать оружие на деньги с доходов от активов РФ

Украина предлагает создать совместные предприятия с производящими вооружение французскими компаниями. Об этом говорили заместитель министра обороны Украины Сергей Боев на встрече со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

Украинцы предложили несколько проектов, которые можно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ, передает пресс-служба Минобороны Украины.

Боев проинформировал, что критическими потребностями Украины остаются системы ПВО и ПРО, ракеты-перехватчики к имеющимся системам, тяжелая бронетехника и боеприпасы.

"Помимо инвестиций и развития производства Украина заинтересована и в покупке готового вооружения. Потребности остаются значительными, ситуация на фронте динамичная, поэтому нуждаемся в быстрых решениях", – подытожил замминистра.

Боев также подчеркнул, что действия РФ свидетельствуют о том, что она не собирается останавливать войну и продолжает наращивать свои возможности в формировании подразделений, привлечении новых людей и развитии ОПК.

"Для нас важно продолжение поддержки от партнеров и готовность ее наращивать. Украина должна быть сильной на поле боя – это важное для достижения устойчивого мира", – отметил Боев.