Роберт Кийосаки предсказал крах мировой финансовой системы из-за «банкстеров»

«Богатый папа» Роберт Кийосаки вновь предсказал неизбежный экономический кризис и призвал покупать биткоин.

«Биткоин — скам? Может быть… Но точно не больший, чем доллар США и банковская система, начиная с ФРС. Они банкстеры. Например… Когда они лажают и теряют миллиарды… Преступники из ФРС выручают их. Они должны сидеть в тюрьме. Именно поэтому Джеральд Селенте называет их банкстерами. Этот преступный картель не сможет существовать долго. Я предсказываю крах нашей финансовой системы. Пожалуйста, защитите себя от банкстеров», - написал автор популярного бестселлера.

Напоследок предприниматель вновь призвал покупать физическое золото, серебро и биткоин.

«Никаких ETF на золото, серебро или биткоин… Это деньги банкстеров», - уточнил он.

Упомянутый в посте Джеральд Селенте — американский аналитик, футуролог и основатель Trends Research Institute. Известен своими прогнозами в области экономики, финансов и геополитики.

Селенте часто критикует ФРС, банковскую систему и глобальную элиту, называя их «банкстерами» (от слов banker и gangster). Он выступает за инвестиции в золото, серебро и криптовалюты как защиту от краха традиционной финансовой системы.

Аналитик зачастую появляется в альтернативных медиа и на YouTube, популяризируя идеи о неизбежном экономическом кризисе.

На днях Кийосаки высказал мнение, что доллар потеряет ценность, когда государства перестанут покупать американские гособлигации.