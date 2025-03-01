Премьер Италии хочет созвать экстренный саммит между США и Европой после событий в Белом доме

Глава правительства Италии Джорджа Мелони сообщила, что хочет организовать экстренный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы обсудить Украину и будущие вызовы. Об этом Мелони сказала после перепалки в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом и вице-президентом США.

Мелони заявила, что любое разделение Запада "делает нас всех слабее и способствует тем, кто хотел бы видеть упадок нашей цивилизации".

"Разделение не принесет пользы никому. Нужен немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены бороться с большими вызовами настоящего, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и с теми, с которыми мы будем призваны столкнуться в будущем", – отметила глава правительстве Италии, которую цитирует Reuters.

Она добавила, что Италия выступит с таким предложением своим партнерам в ближайшие часы.

Напомним, украинский президент Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом в пятницу 28 февраля после ссоры с Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом.

В ответ Дональд Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Соединенные Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Европейские лидеры, а также руководители ЕС тем временем публично поддержали Украину.