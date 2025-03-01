Соглашение о минералах между США и Украиной сорвалось

Подписание соглашения о разработке украинских полезных ископаемых между США и Украиной в пятницу было сорвано после того, как украинская делегация досрочно покинула Белый дом. Эту информацию подтвердил источник CNN.

Подписание соглашения сорвалось после того, как Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом, а его совместная пресс-конференция с Трампом была отменена.

Перед тем президенты Украины и США, а также вице-президент Джей Ди Вэнс поспорили в Белом доме при телекамерах и на повышенных тонах относительно войны в Украине.

После этого Трамп заявил, что украинский президент "презрел" Штаты, и что Владимир Зеленский "не готов к миру".

Президент США также сказал на встрече с президентом Зеленским, что он выступает и за Украину, и за Россию.