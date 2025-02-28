МАРТ прошерстит торговые точки по продаже цветочной продукции

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) совместно с облисполкомами, Мингорисполкомом, гор(рай)исполкомами с 3 по 7 марта 2025 г. проведет мониторинг торговых точек по продаже цветочной продукции.

Как сообщает пресс-служба ведомства, проверяться будет соблюдение субъектами хозяйствования и физическими лицами законодательства при реализации цветочной продукции, а также недопущение спекулятивного роста цен.

Министерство также организовало телефонные линии для приема жалоб граждан в каждой из областей.