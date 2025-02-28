США продолжат обсуждение с Россией деятельности дипмиссий

Переговоры по вопросам, затрагивающим деятельность дипломатических миссий США и России, начатые в Стамбуле, будут продолжены. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

"Стороны договорились провести последующую встречу по этим вопросам в ближайшее время; дата, место и представительство будут определены позднее", - говорится в сообщении

На переговорах в Стамбуле Соединенные Штаты выразили обеспокоенность по поводу доступа к банковским услугам и контрактным сервисам, а также заявили о необходимости обеспечения стабильной численности персонала посольства США в Москве.

"В ходе конструктивных обсуждений обе стороны определили конкретные первоначальные шаги по стабилизации деятельности двусторонних представительств в этих областях", - отмечается в сообщении.

Американскую делегацию на переговорах в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря Соната Коултер, российскую - директор Департамента Северной Америки МИД Александр Дарчиев.