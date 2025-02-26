США еще не согласовали с Украиной сделку по редкоземельным металлам

Власти США еще не завершили согласование с Украиной соглашения по редкоземельным металлам. Об этом заявил в среду глава Госдепа Марко Рубио.

"Я не могу подтвердить это. Над соглашением работает министр финансов Бессент. Последняя информация, которую я получал, заключалась в том, что мы очень близки к тому, чтобы согласовать сделку", - сказал он в интервью Fox News в ответ на просьбу подтвердить, что стороны согласовали все условия.

Ранее ряд западных СМИ сообщал, что США и Украина согласовали условия соглашения по совместной добыче украинских редкоземельных металлов.

Предполагается, что в пятницу президент Украины Владимир Зеленский прилетит в США для подписания документа.