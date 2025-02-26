Италия наложила штраф на соцсеть X после налогового расследования

Налоговые органы Италии по итогам расследования в отношении соцсети X (ранее Twitter) Илона Маска требуют, чтобы та оплатила €12,5 млн штрафа. Об этом агентству Reuters рассказали четыре информированных источника.

По данным Reuters, итальянская налоговая полиция еще в апреле 2024 года завершила проверку в отношении X, обвинив соцсеть в неуплате €12,5 млн НДС в 2016-2022 годах.

В январе Управление доходов Италии направило X список собственных замечаний, касающихся только 2016 налогового года, полностью поддержав выводы расследования Финансовой гвардии, говорится в материале.

Теперь, как объясняют источники Reuters, у X есть время до конца марта или начала апреля, чтобы ответить на замечания, после чего соцсеть либо выплатит согласованную сумму, либо инициирует полноценный судебный налоговый спор.

Аналогичные действия итальянские органы предприняли и в отношении компании Meta, которая владеет Facebook и Instagram, уточняют собеседники агентства.

Два источника Reuters сообщили, что X и Meta больше не взаимодействуют с властями, поскольку речь идет не просто о согласовании суммы выплаты, а о более широком подходе, который изменит способ ведения их бизнеса в Италии и его налогообложения.

Итальянские налоговые органы утверждают, что регистрация пользователей в X, Facebook, Instagram и подобных соцсетях, может рассматриваться как налогооблагаемая операция, поскольку предусматривает обмен членского аккаунта на персональные данные пользователя.

Если суд Италии поддержит такое толкование, это повлечет за собой изменение бизнес-модели технологической индустрии, которая распространяется на 27 стран Европейского Союза.

Напомним, по информации СМИ, в январе Еврокомиссия завершила предварительное расследование в отношении X и вскоре примет решение о наложении многомиллионного штрафа.