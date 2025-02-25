ЕС не предлагал Украине новое соглашение по критическим материалам

Украина не получала предложение от Европейского Союза нового взаимовыгодного соглашения относительно украинских критических материалов во время визита коллегии еврокомиссаров в Киев 24 февраля, ведь партнерство в этой сфере между Украиной и ЕС уже идет. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Тома Ренье во время брифинга 25 февраля.

В ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова еврокомиссара по вопросам промышленной стратегии Стефана Сежурне, который 24 февраля в Киеве сообщил, что предложил чиновникам Украины "взаимовыгодное соглашение" относительно украинских критически важных ресурсов, представитель Еврокомиссии сказал, что нового предложения не было, а еврокомиссар лишь отметил преданность предыдущим договоренностям.

"Нет никакого предложения", – заявил Тома Ренье, которого цитируют украинские СМИ.

Он пояснил, что сотрудничество ЕС с Украиной относительно критических материалов началось еще четыре года назад.

Он рассказал, что "с 2021 года ЕС имеет партнерство с Украиной по критическим материалам, формализованное через Меморандум о взаимопонимании".

"Во время вчерашнего визита коллегии в Киев (еврокомиссар Сежурне) действительно встречался со своими украинскими коллегами, и он подтвердил нашу приверженность выполнению этого Меморандума о взаимопонимании и ускорению работы с целью укрепления нашего взаимовыгодного партнерства", – уточнил спикер Еврокомиссии.

"Как и в случае со всеми партнерствами ЕС по критическому сырью, которые мы имеем, это сотрудничество касается не только обеспечения цепей поставок для ЕС, но и содействие созданию местной добавленной стоимости и развития потенциала в странах-партнерах, обеспечивая взаимную выгоду", – добавил он.

"Как видите, речь идет именно о сотрудничестве с Украиной, а не о какой-либо конкуренции с США", – подчеркнул Тома Ренье.

Напомним, что 24 февраля еврокомиссар по вопросам промышленной стратегии Стефан Сежурне заявил, что предложил украинским чиновникам взаимовыгодное соглашение по украинским критическим материалам.