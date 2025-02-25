Минобороны Украины создало предприятие "Цифровая Армия"

Министерство обороны Украины создало госпредприятие "Цифровая Армия", которое будет отвечать за стратегическое развитие цифровых возможностей военных. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам заместителя министра обороны по вопросам цифровизации Екатерины Черногоренко, "Цифровая Армия" поможет эффективно взаимодействовать с частным сектором в Украине и за рубежом, государственными агентствами по всему миру, а также даст выход украинским продуктам на международный рынок.

Благодаря созданию нового ГП проекты от воинских частей, такие как Центр инноваций и развития оборонных технологий или от R&D-лабораторий бригад, получат дополнительные возможности развития в сотрудничестве с частным сектором Украины и стран-союзников.

Это, в свою очередь, даст техническим военным разработчикам уверенность и дополнительную мотивацию продолжать развитие своих идей даже после окончания войны.

Для гражданских предприятие будет способствовать развитию продуктов, которые обеспечивают скорость и удобство решения вопросов военного учета, в частности отсрочек или поиска вакансий в Силах обороны.

При этом продукты и разработки бизнесов и стартапов будут интегрироваться в проекты Сил обороны и становиться частями экосистем с полноценными возможностями, которые нужны не только для преимущества над врагом, но и для успешной продажи идей на зарубежных рынках.

ГП "Цифровая Армия" возглавляет Ирина Кваскова. По ее словам, предприятие должно стать платформой, которая объединит цифровые продукты в сфере обороны. Речь идет не только о приложениях Резерв+ и Армия+, но и боевых системах и оборонных инновациях.