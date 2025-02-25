Последнее обновление: 25.02.2025 15:48

Мировая торговля СПГ в 2024 году выросла всего на 3 млн тонн

Категории: СПГ Продажа

Оборот глобальной торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2024 году составил 407 млн тонн. Об этом говорится в ежегодном обзоре компании Shell LNG Outlook 2025.

Мировая торговля СПГ выросла всего на 3 млн тонн в 2024 году, что является самым низким годовым приростом за 10 лет, отмечают эксперты англо-голландского концерна.

Наибольший вклад в рост внес Китай (более 6 млн тонн), также нарастили импорт Индия (более 4 млн тонн), Египет, Южная Корея, Бразилия. Европа значительно снизила импорт.

Аналитики Shell немного улучшили оценку долгосрочного спроса на СПГ в мире. На период 2040 года они приводят оценку в 630-718 млн тонн, тогда как годом ранее "вилка" была 625-685 млн тонн.



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