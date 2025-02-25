Узбекистан внедрит в таможенную систему технологии на основе искусственного интеллекта

Узбекистан будет применять технологии на основе искусственного интеллекта в таможенной сфере.

В частности, при проверке предпринимателей, занимающихся импортными и экспортными операциями, а также при досмотре пересекающих границу товаров. С презентацией новых методов президент страны Шавкат Мирзиеев ознакомился 24 февраля, передает его пресс-служба.

Искусственный интеллект подключат к системе риск-анализа. Данный проект реализуется при участии экспертов Всемирного банка. В его рамках в автоматическом режиме будет оцениваться уровень надежности той или иной компании по 122 критериям — финансовая стабильность, налоговая задолженность, торговая история и прочее.

Современные технологии также начнут применять при досмотре поставляемой в республику продукции. Искусственный интеллект будет анализировать рентгеновские снимки товаров и передавать выводы таможенникам.

Эти решения призваны увеличить скорость обработки информации и пропускную способность таможенных пунктов. Поскольку с каждым годом растут объемы импорта и экспорта, а также количество туристов. Отмечалось, что расширены возможности переработки товаров в таможенной зоне, благодаря чему доля такой продукции в экспорте Узбекистана уже превысила $1 млрд. Но в связи с упрощением режима в текущем году чиновники рассчитывают увеличить показатель до $1,5 млрд.

Также ожидается двукратный рост пассажиропотока и движения автомобилей через границу, что требует создания дополнительной инфраструктуры и использования новых технологий. Планируется внедрить систему предварительного получения информации о пассажирах автобусных рейсов по аналогии с авиаперевозками. На крупнейших постах в тестовом режиме запустят эксперимент по организации «красного» и «зеленого» коридоров для легковых машин и автобусов.

Мирзиеев поддержал озвученные инициативы, а также поручил привести таможенное законодательство в полное соответствие с требованиями Всемирной торговой организации в рамках процесса вступления республики в эту структуру.